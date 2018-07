Pogoda na sierpień. Polska w kleszczach upału. Prognoza długoterminowa

Pogoda daje się we znaki w Europie. Rekordowe upały w Atenach, z powodu wysokiej temperatury skrócono godziny zwiedzania Akropolu. Szwecja walczy z falą pożarów - tam na pomoc pojechali polscy strażacy. Z upałami zmagają się też m.in. Wielka Brytania i Niemcy. Kilka dni temu pisaliśmy o rekordowych temperaturach za kołem podbiegunowym - temperatura przekroczyła tam 31 st. C.

Pogoda na sierpień

Wszystko wskazuje na to, że upał w kleszcze weźmie też Polskę. I to na dłużej. Wzrost temperatury pokazują mapy pogodowe. Już najbliższy tydzień i weekend będą wstępem do 30-kilkustopniowych upałów, które prawdopodobnie nie ominą żadnego rejonu Polski.

W pogodzie długoterminowej nie widać końca fali upałów. Jak przewiduje synoptyk TVN24, Tomasz Wasielewski, początek sierpnia będzie w Polsce niezwykle gorący. Temperatura sięgnie 34 st. C.

Pogoda na dalszą część sierpnia to wróżenie z fusów. Większość prognoz długoterminowych kończy się na pierwszym tygodniu sierpnia, który też ma być upalny. Temperatura w okolicach 30 st. ma być w Polsce normą. Trudno przewidywać, jakie dokładnie będą kolejne dni w Polsce. O najnowszych prognozach będziemy was informować.

Pogoda w sierpniu może być trudna do zniesienia dla osób starszych i chorych. Przed skutkami upałów trzeba też chronić dzieci i zwierzęta.

Jak chronić się przed skutkami upałów?

W gorące dni należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, trzeba pić dużo wody. Pamiętajmy, że przebywanie na rozgrzanej plaży może zaszkodzić nie tylko nam, lecz także zwierzętom. Pies też czuje gorąco! W najgorętszych chwilach dnia lepiej schowajmy się z nim w cieniu i pamiętajmy o podawaniu wody - dobrze zaopatrzyć się w przenośną miskę. Więcej informacji o tym, jak pomóc naszym pupilom przetrwać gorące tygodnie znajdziecie na wideo poniżej: