Pogoda na cały tydzień. Początek fali upałów, ostrzeżenia przed burzami

Upalna pogoda dotarła do Polski. W prognozie długoterminowej końca upałów nie widać. Jak to zwykle bywa, wysokiej temperaturze będą towarzyszyć burze. Póki co ostrzeżenia burzowe IMGW obowiązują do środy i dotyczą głównie wschodu kraju. Jak dokładnie będzie kształtować się pogoda w najbliższych dniach?

Pogoda w poniedziałek 23 lipca

Jeśli macie urlop i spędzacie go nad morzem, to dobrze trafiliście. Na Pomorzu będzie dziś słonecznie. Temperatura na północy kraju - ok. 24 st. C. Temperatura w pozostałych regionach Polski będzie wyrównana - od 25 do 27 st. C.

Synoptycy nie przewidują opadów ani burz na Pomorzu. Te mogą za to pojawić się na wschodzie Polski - tj. na Podlasiu, Podkarpaciu i woj. lubelskim. Burze mogą wystąpić dziś też w woj. lubuskim. Szczegóły sprawdzisz na interaktywnej mapie poniżej:

Pogoda na kolejne dni - coraz cieplej

Wtorek będzie pogodowo bardzo podobny do poniedziałku, zarówno jeśli chodzi o temperaturę, jak i rejon występowania burz. W kolejnych dniach temperatura w całym kraju będzie rosła, by pod koniec tygodnia zbliżyć się do 30 st. C. Kilka stopni chłodniej tylko w pasie nad Bałtykiem, ale nawet tam odczujemy skutki upałów. W czwartek pojawią się towarzyszące wysokiej temperaturze burze.

Sobota i niedziela mają być według prognoz jeszcze gorętsze! 30 st. C już na terenie całego kraju. Niektóre prognozy pokazują już nawet 34 st. C w części Polski.

Pogoda szybko się zmienia. O kolejnych, nowych i szczegółowych prognozach będziemy was informować na bieżąco.