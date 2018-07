Wypadek na AOW, korki na A8. Kierowca tira uwięziony 8 metrów nad ziemią

w.s3 8 minut temu 0

A ja spokojnie omijając nasze autostrady dojechałem do domu. Nie spotkałem idioty,dla którego dwie ciągłe to nie 'mur chiński', ani szaleńców testujących osiągi swoich pojazdów. Nikt mnie nie zmuszał do 'burgerów' tylko spożyłem dobry żurek i schabowego prosto z patelni. Nie patrzyłem na ekrany dźwiękochłonne tylko na krajobrazy. Polska to ładny kraj.Te kilka kilometrów więcej to koszt opłat na bramkach. Czyli kasa ta sama a bez stresu, szeryfów .......................