Zakaz handlu w niedzielę zabójczy dla małych sklepów. "Obroty spadły o 20-30 procent"

starblast pół godziny temu

Jakoś mnie to nie dziwi, ale też jakoś ich nie żałuje. Cóż, wiem że nie wszyscy mali przedsiębiorcy głosują na PIS, ale takie nietrafione i szkodliwe wręcz ustawy jasno powinny pokazać Polakom, że PIS jest partią nierozwojową. Raczej przyczyni się do zwinięcia wielu interesów, a nie odwrotnie. Dla nich ważniejsza jest pusta ideologia (niedziela dla boga i rodziny). Dobrze zrobić swoim - solidaruchom z Piotrem Dudą czy Kościołowi zamiast ciężko pracującym na swój dobrobyt Polakom.

Dają 500+, teraz wyprawki szkolne itd. i nie patrzą, że zadłużenie Polski rośnie. Liczy się tylko kupowanie głosów za wszelką cenę. Już teraz 500 zł jest warte 400 zł, bo inflacja zżarła resztę. Polacy zamiast się cieszyć z tego, że ktoś im dał ich pieniądze (kuriozalna sytuacja) powinni się smucić, bo kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacić.