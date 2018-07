Prawdziwe szaleństwo. Polscy strażacy dotarli na miejsce, tak witają ich Szwedzi

Wyjazd polskich strażaków do Szwecji to od wczoraj temat numer jeden w polskich mediach. Nic dziwnego - liczący 139 strażaków konwój robi wrażenie. I to nie tylko na Polakach, ale też, a może przede wszystkim, mieszkańcach Szwecji.

Ci witają wozy strażackie brawami i okrzykami. - Mniej więcej od Goteborga do samej Uppsali stali przy drodze. Krzyczeli „dziękujemy”, machali polskimi i szwedzkimi flagami. Niektórzy wywieszali biało-czerwone flagi w oknach, jeszcze inni jechali za nami i pokazywali kciuki w górę. W ten sposób dziękowali Polakom, że tu są. A kiedy wieczorem przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że ktoś zostawił dla nich dwie torby z czekoladą - opowiadał w rozmowie z Gazeta.pl sierżant Emil Bukowski, który eskortował strażaków do Uppsali.

Wyprawę dokładnie dokumentuje polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które chwilę po godz. 20 opublikowało na swoich profilach nagranie, na którym widać moment dotarcia Polaków do Sveg, gdzie będą nocować i oczekiwać na rozkazy.

"Ściemniacie. To zdjęcia z Tour de France" - napisał jeden z użytkowników Twittera w komentarzu. I faktycznie, dziesiątki ludzi zgromadziły się przy wjeździe do miasta, żeby powitać strażaków z Polski.

Ale choć atmosfera wydaje się radosna, to sprawa jest poważna, a zadanie strażaków niebezpieczne. Pożary, jak pisze szwedzkie ministerstwo spraw wewnętrznych, mogą być trudne do opanowania. W kraju od kilku dni panuje upał i nic nie zapowiada, by szybo ustąpił.

- Gdy się żegnaliśmy, podziękowałem im i powiedziałem, że dzisiaj stoczyliśmy bój ze szwedzkimi drogami i daliśmy sobie radę, więc jest 1:0 dla nas. Powiedziałem też, że mam nadzieję, że ten wynik po dwóch tygodniach będzie 2:0 i że cały mecz przeciwko pożarom wygramy - opowiadał Bukowski.

Jeszcze dziś polscy strażacy zostaną poinformowani o aktualnej sytuacji i etapie walki z pożarami. Dowiedzą się też, gdzie ich pomoc jest najbardziej potrzebna. Jutro przystąpią do akcji.