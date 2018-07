Wjechał SUV-em do lasu i cisnął czarnym workiem w krzaki. Nadleśnictwo pokazuje nagranie

kingstonny pół godziny temu Oceniono 21 razy 5

A czy jak go znajda to pokaza jego mordke robiac mu wstyd na cala wies? Tak by bylo w Kanadzie, USA, Irlandii, WB, itd, itd. W Polsce jednak chlopiec pozostanie tajny. On nie bedzie musial "swiecic oczami" i nie bedzie przestrogi dla innych.



A dlaczego w Polsce tak jest? Ano dlatego ze co by bylo gdyby smieciarzem okazal sie starosta, sedzia, prokurator, itp? Strach pomyslec !!! Tyle wstydu dla calej tak WAZNEJ rodziny.