Tragiczny wypadek w lunaparku w Szczytnie. Dwie osoby wypadły z karuzeli. 9-latek nie żyje

No i teraz wypadałoby zmienić nazwę tych złomowisk na "Śmiertelne miasteczko", wujek chciał dzieciakowi sprawić radość ale nic gorszego nie mogło go spotkać, pedofil w kiecy powie tylko -"Bóg tak chciał", ten Bóg to musi być jakimś łobuzem.