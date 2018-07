"Użycie siły może wiązać się z obrażeniami". Policja odpowiada na zarzuty ws. protestów

W poniedziałek do prokuratury zostanie skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policję. Poinformował o tym mecenas Jarosław Kaczyński, pełnomocnik dwóch uczestników piątkowych demonstracji przed Sejmem. W trakcie protestów doszło do przepychanek z policją.

Zawiadomienie ma dotyczyć przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Według Kaczyńskiego Dawid Winiarski i Bartosz Adamczyk w piątek mieli zostać pobici przez funkcjonariuszy.

- Pan Dawid Winiarski został skuty i odprowadzony w miejsce, gdzie nie ma kamer. Policjanci uderzali nim o ścianę i spuścili na ziemię. Miał liczne obrażenia rąk, uszkodzony bark, bolesne ślady na ciele - wyliczał mecenas.

- [Bartosz Adamczyk i Dawid Winiarski - red.] nie popełnili żadnego przestępstwa. Byli bardzo aktywni w sposób dopuszczalny, protestowali w sposób pokojowy. Zostali pobici, nie boję się tego słowa - dodał.

To właśnie zdjęcia Winiarskiego w kołnierzu ortopedycznym obiegły sieć po tym, jak trafił do szpitala. Komenda Główna Policji w niedzielę opublikowała nagranie, na którym widać, że mężczyzna nie ma już kołnierza, traktując to jako dowód na to, że nie stało się mu nic poważnego.

Po piątkowych protestach przed Sejmem zostały zatrzymane cztery osoby, w tym Winiarski i Adamczyk. Wszyscy usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Podczas zajść rannych zostało dwóch policjantów. Jeden ma ranę ciętą twarzy, drugi doznał urazu barku. Protest odbywał się przeciwko zmianom w sądownictwie. Sejm znowelizował przepisy dotyczące prokuratury, sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Policja: Postępujemy zgodnie z prawem

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak podkreślił na niedzielnej konferencji prasowej, że funkcjonariusze działali "w sposób adekwatny".

- Jeżeli mówimy o sytuacji, w której policjanci są atakowani, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że policjanci nie będą interweniować. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy policjanci podejmują działania, kiedy jest stawiany czynny lub bierny opór, kiedy wydają konkretne polecenia i one nie są wykonywane - żeby policjanci nie używali środków przymusu bezpośredniego - tłumaczył kom. Marczak.

- Użycie środków przymusu bezpośredniego to jest użycie siły. Użycie siły, które niestety może się wiązać z tym, że mogą się pojawić obrażenia. Osoby zatrzymane podczas ostatnich zabezpieczeń ze strony policjantów nie były spokojne, szarpały się, machały rękami, głową, stąd możliwość powstawania obrażeń - dodał funkcjonariusz.

Jako przykład podał moment, w którym tłum napierał na barierki przed Sejmem.

- Przed barierkami pojawili się policjanci. To nie jest równoznaczne z tym, że tych policjantów można atakować, uderzać czy wyzywać. Czy w pokojowym zgromadzeniu jest normalne stać 10-15 cm od twarzy policjanta i wyzywać go, przeklinać? - pytał kom. Marczak.

- Jesteśmy apolityczni, naszym przełożonym jest Komendant Główny Policji - podkreślił.