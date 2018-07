Pogoda się zmienia, nadchodzi fala upałów. W prognozie długoterminowej skwar dzień po dniu

Upalna pogoda panuje nawet w Skandynawii. Padają kolejne rekordy temperatur, nawet za kołem podbiegunowym. W Szwecji tegoroczne lato będzie rekordowe pod względem liczby dni z temperaturą wyższą niż 30 stopni Celsjusza. Kraj zmaga się z pożarami. Na pomoc pojechali polscy strażacy.

A jakie są prognozy pogody dla Polski? Nadchodzący tydzień to początek 30-stopniowych upałów - wynika z danych m.in. TVN Meteo oraz IMGW. Miłośnicy letniej aury powinni jednak na bieżąco śledzić komunikaty synoptyków, bo zapowiadane są również burze i opady deszczu.

Prognoza długoterminowa dla Polski

Prognoza długoterminowa czeskich meteorologów, dostępna na stronie Ventusky, wskazuje, że upały pozostaną z nami co najmniej do końca lipca. Podobnie przewiduje serwis Windy.com. Z mapy temperatur Windy wynika, że najgorętsza w Polsce będzie najbliższa sobota.

Nieco dalej idzie prognoza długoterminowa TVN Meteo. Synoptyk Tomasz Wasilewski przewiduje, że na początku sierpnia codziennie temperatura będzie się utrzymywać w okolicach 30 st. C. Może sięgnąć nawet 34 st. C.

Tak pogoda będzie kształtować się wg prognoz Windy.com (kliknij w wybrane miejsce na mapie, żeby zobaczyć prognozę dla tego obszaru):

Końca upałów póki co nie widać, a jak będzie wyglądać pogoda w najbliższych dniach?

Pogoda w nadchodzących dniach. Burze i opady deszczu

W nadchodzących dniach w całej Polsce będzie bardzo ciepło - ok. 30 stopni. Niestety, w najbliższym tygodniu możemy spodziewać się również burz.

W w poniedziałek burz mogą spodziewać się mieszkańcy wschodnich oraz północno-zachodnich regionów Polski. We wtorek burze mogą wystąpić na Podkarpaciu, Podlasiu i w woj. warmińsko-mazurskim. W środę te niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą pojawić się w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim, lubelskim i podkarpackim. W czwartek burze mogą pojawić się na Kujawach i Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu, w Małopolsce, a także w Łódzkiem, Świętokrzyskiem, Opolskiem i Śląskiem. W piątek burze obejmą niemal cały pas centralnej i południowej Polski.

Według zapowiedzi portalu Windy.com w sobotę 28.07 mogą wystąpić burze na południu i na wybrzeżu. Z kolei w niedzielę 29.07 przesuną się one zachód, wyładowania mogą wystąpić także na południowym wschodzie. Temperatura w oba dni również nie spadnie i będzie wynosić ok. 29-33 st. C.