Pogoda na niedzielę. Dziś będzie gorąco i słonecznie. Deszcz? Tylko na Pomorzu

Pogoda na niedzielę

Dużo słońca, mało chmur - tak można streścić prognozę pogody na niedzielę. Ma być gorąco, nawet 25-29 st. Celsjusza, i w przeważającej większości kraju bezchmurnie.

Na pewno trzeba przygotować się na dużo słońca. Synoptycy zapowiadają do 28 st. C w Warszawie, 27 st. C w zachodniej części kraju, 26 st. C w Gdańsku, a na południu i południowym-wschodzie od 27 do nawet 29 st. C.

Pomorze - przelotne opady

Jedynie na Pomorzu można spodziewać się opadów deszczu. Te jednak mają być wystąpić jedynie przed wieczorem i szybko ustąpią.