Prokuratura Krajowa zajmie się sprawą zamku w Puszczy Noteckiej. Na polecenie ministerstwa

Black Swan 2 godziny temu Oceniono 16 razy 2

kilka pytań dot. tej inwestycji... czy to nielegalna inwestycja czy też inwestor posiada wszystkie wymagane prawe pozwolenia na budowę...

Jeśli posiada takie zezwolenia i buduje legalnie to kto teraz zapłaci mu za straty jeśli karzemy mu to rozebrać? Skarb Państwa czyli my - podatnicy czy też ci urzędnicy, którzy w naszym imieniu pozwolenia wydali? A może posłowie, którzy spieprzyli literę prawa bo to w końcu oni ją napisali a urzędnicy działali w ramach tego prawa? Kto poniesie konsekwencje i jakie?