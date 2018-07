Lubelskie. Wbił matce nóż w piersi, bo nie dostał kotletów. Kobieta go broniła, ale dostał karę

Piotr K. z woj. lubelskiego odpowiadał przed sądem za atak na matkę - podaje "Dziennik Wschodni". Jak opisują lokalni dziennikarze, uzależniony od alkoholu 26-latek już wcześniej urządzał po pijaku awantury. Do najgroźniejszej sytuacji doszło, kiedy pijany domagał się kotletów na kolację.

Z nożem na matkę

Na próbującą go uspokoić matkę rzucił się z nożem kuchennym. Nóż utkwił w klatce piersiowej kobiety, ale zdołała go wyjąć. "Dziennik Wschodni" opisuje, że próbowała nadal uspokajać sytuację, aż w końcu zemdlała.

Piotr K. w czasie procesu przepraszał, zaś matka próbowała go bronić, mówiąc, że zranił ją przypadkiem. Śledztwo wykazało, że mówiła to, by bronić syna. Ostatecznie mężczyzna dostał karę 4 lat więzienia, która będzie połączona z przymusową terapią odwykową.

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.