Sinice w Bałtyku. Kolejne plaże nad morzem z zakazem kąpieli [LISTA KĄPIELISK]

mopsek pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Co to sie stalo????, jeszcze przed sezonem bylo opowiadane ze woda w Baltyku nadaje sie nawet do picia, tylko ze slona. Ze nie ma w Europie czystszej wody od naszego swietego polskiego wybrzeza nad Baltykiem. Juz zawsze tak bylo, Baltyk jest porownywany do sciekow, poniewaz nie ma otwartego przyplywu i odplywu, woda nie jest wstanie sie sama oczyscic.