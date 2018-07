Szczecin: mieszkańcy zaatakowali niepełnosprawną kobietę, która utrudnia życie całego miasta

zgniot godzinę temu Oceniono 58 razy 26

To nie żadna "pani Bogumila" tylko zwykła wariatka - pieniaczka. W kajdanki i do aresztu. Jak z każdym kto uniemożliwia normalne życie innym. A że niepełnosprawna - co z tego? Przecież oni sami twierdzą, że są tacy sami jak inni i chcą "ludzkiego traktowania". No to potraktować jak każdego.