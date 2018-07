Pogoda na weekend. Mamy dobre wiadomości. Już dziś poprawę odczuje połowa Polski

Pogoda od piątku zacznie się poprawiać - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Deszczu ma być już zdecydowanie mniej, spadnie też wilgotność powietrza.

Polska cały czas znajduje się pod wpływem ciepłego i wilgotnego frontu atmosferycznego znad Azji. Front powoli zanika, jednak jeszcze w piątek może skutkować opadami deszczu oraz burzami - mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Poprawa pogody z zachodu na wschód

- Powietrze nad Polską jest jednorodne, napłynęło nad Polskę znad Iranu i uległo już transformacji, ale cały czas wykazuje cechy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, co wyraża się to w dużej wilgotności i dość wysokich temperaturach - opisuje Dąbrowska.

W piątek opady zaczną powoli zanikać i nad Polską ma pojawić się więcej słońca, poprawa pogody ma postępować z zachodu na wschód, a od soboty opadów ma być już znacznie mniej.

Podobna sytuacja ma się utrzymywać w nadchodzącym tygodniu. - Będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami będzie wzrastać do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, jednak te zjawiska nie będą już tak intensywne - dodaje synoptyk IMGW.

Pogoda w weekend - szczegóły

Pogoda w piątek będzie burzowa i deszczowa, ale głównie w rejonach wschodnich. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dotyczą jedynie Mazowsza, woj. podlaskiego i lubelskiego. W znacznie lepszej sytuacji będą mieszkańcy zachodnich rejonów Polski. Tam będzie słonecznie, a na burze i deszcz się nie zanosi. Temperatura powyżej 20 st. C w całym kraju, oprócz Zakopanego. Najcieplej w Warszawie: 27 st. C. i Wrocławiu: 26 st. C.

Pogoda w sobotę będzie już mniej deszczowa i burzowa. Według IMGW słabe, przelotne opady spodziewane są ewentualnie m.in. na południowym wschodzie i w centralnych regionach kraju. Temperatura wynosić będzie od ok. 23 do ok. 27 stopni Celsjusza, najcieplej w centrum i na zachodzie.

Pogoda w niedzielę zapowiada się słonecznie lub z niewielkim zachmurzeniem w większości regionów. IMGW prognozuje, że opady deszczu mogą wystąpić w Małopolsce i na Podkarpaciu, w woj. małopolskim niewykluczone są również burze. Słupki rtęci wskazywać będą ok. 22-24 stopni na południu, ok. 24-25 stopni na północy i ok. 26-27 stopni w pozostałych województwach.

Na mapie pogodowej Windy możecie zobaczyć prognozę opadów na konkretne godziny. Wystarczy ustawić dolny suwak w odpowiedniej pozycji:

Pogoda. Ulewne opady w ostatnich dniach

W wyniku ostatnich opadów ucierpiało zwłaszcza województwo małopolskie, gdzie woda zniszczyła kilka mostów. Zła sytuacja nadal występuje w Tatrach i na Podhalu, gdzie wezbrane potoki zniszczyły kilka popularnych szlaków turystycznych, a poziom Dunajca nadal przekracza stan ostrzegawczy.

