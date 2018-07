Pogoda w piątek. Ostrzeżenia IMGW. Burze opanują wschód kraju

Pogoda w piątek będzie nadal burzowa i deszczowa, ale tylko w części Polski. W piątek burze wystąpią na wschodzie kraju i na Mazowszu. Będą im towarzyszyły opady deszczu do 15 mm oraz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Miejscami spadnie grad - podaje IMGW.

Znacznie lepszą pogodę będą mieć mieszkańcy zachodnich rejonów Polski. Tam zza chmur wyjdzie słońce, a wystąpienie burz jest mało prawdopodobne.

Pogoda w piątek. Temperatura

Piątek będzie ciepły. Temperatura wyrównana - w większości kraju wyniesie 24-25 st. C. Najcieplej ma być w Warszawie (ok. 27 st. C) i Wrocławiu (26 st. C). Najzimniej w Zakopanem - tylko 19 st. C.

Poniżej na interaktywnej mapie pogody z serwisu Windy.com możesz zobaczyć kiedy i gdzie w najbliższym czasie spadnie deszcz. Wystarczy, że na dole mapy wybierzesz czas.

Ostrzeżenia IMGW - stan wód

Deszczowa pogoda zwiększyła ryzyko podtopień. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia dla województw małopolskiego i śląskiego (tam stany wód mogą przekroczyć poziom alarmowy). Ostrzeżenia drugiego stopnia (stany wód mogą przekoczyć poziom ostrzegawczy) dotyczą z kolei województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego, łódzkiego i podkarpackiego.

W tych rejonach możliwy jest wzrost poziomu wód. Na Śląsku najgorsza sytuacja będzie w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Soły i Brynicy. W Małopolsce największy wzrost poziomu wód wystąpi w zlewniach Soły, Skawy, Raby, Dunajca oraz Ropy - czytamy w ostrzeżeniu IMGW.

