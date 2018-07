kieszonkowiec12 22 minuty temu Oceniono 3 razy -1

Biedny wąż. Głupi właściciel naraził go na cierpienie. Ludzie najpierw biorą małego węża, a jak urośnie to nie wiedząc, co z nim zrobić wypuszczają na wolność albo wynoszą do piwnicy. Dobrze, że wąż tym razem trafił do schroniska, a potem pewnie do ZOO. Za duży wąż zawsze powinien trafiać do ZOO.