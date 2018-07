Tir potrącił rowerzystkę koło ośrodka wypoczynkowego w Mierzynie. Kobieta nie żyje

Do wypadku doszło na drodze w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie. |Do potrącenia doszło w momencie wyprzedzania przez kierowcę ciężarówki. - Kobieta, mieszkanka gminy Międzychód, trafiła do szpitala, niestety, na skutek odniesionych obrażeń, zmarła - mówi cytowany przez "Głos Wielkopolski" Przemysław Araszkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca tira jechał z Międzychodu w kierunku Drezdenka. Był trzeźwy. Śledczy z Szamotuł wyjaśniają okoliczności wypadku. Policja apeluje do świadków o pomoc. - Osoby, które mogły w tym czasie tamtędy przejeżdżać, prosimy o kontakt z policją pod numerem 501 653 467 - apeluje Przemysław Araszkiewicz.

