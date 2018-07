Zawalona podłoga w kamienicy. Nadzór budowlany oceni, czy mieszkańcy mogą wrócić do domów

Do zawalenia się podłogi w jednej z kamienic przy ul. Staszica w Poznaniu doszło podczas akcji przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Strażacy wypompowywali wodę z piwnicy budynku, która została zalana w wyniku ulewnych deszczy nawiedzających Polskę od kilku dni. Ze względu na zawalenie się podłogi w kamienicy, ewakuowano 21 mieszkańców budynku przy ulicy Staszica 7. Jak podaje poznańska "Gazeta Wyborcza", to, czy mieszkańcy wrócą do domów, zależy od decyzji nadzoru budowlanego. Inspektorat nadzoru zajmie się oceną ewentualnych zniszczeń i wyda opinię na temat tego, czy przebywanie w kamienicy jest bezpieczne.

Poznań. Mieszkańcy kamienicy przy ul. Staszica znaleźli schronienie w autobusie MPK

Katastrofa budowlana na ul. Staszica 7 w Poznaniu nie przyniosła ze sobą ofiar. Wszyscy mieszkańcy są bezpieczni, nikt nie jest ranny. Niektórzy z nich znaleźli tymczasowe schronienie w autobusie MPK. Na miejsce zdarzenia przyjechało kilka zastępów Straży Pożarnej, a także pogotowie energetyczne i gazowe, które zajmuje się zabezpieczeniem miejsca wypadku. Trwają prace mające na celu ocenę stanu budynku. W ich wyniku inspektorat nadzoru budowlanego zadecyduje czy i kiedy mieszkańcy budynku przy ul. Staszica 7 będą mogli wrócić do swoich domów.

