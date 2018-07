Elbląg: ciała małżonków w jednym z domów. Najprawdopodobniej było to samobójstwo rozszerzone

W czwartek w jednym z domów na obrzeżach Elbląga na ul. Fromborskiej odnaleziono ciała dwóch osób: 71-letniego mężczyzny i 67-letniej kobiety - poinformował „Dziennik Elbląski”. Ofiary były małżeństwem.

Elbląg: ciała dwóch osób w domu jednorodzinnym

Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora - powiedział w rozmowie z dziennikarzami gazety Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Kobieta miała rany kłute, prawdopodobnie zadane nożem. Mężczyznę znaleziono powieszonego

- dodał Nowacki w rozmowie z portalem elblag24.pl.

Z kolei „Express Elbląg” podaje, również powołując się na informacje od oficera prasowego Nowackiego, że policję o tragedii poinformował członek rodziny, który po przyjeździe do domu odnalazł ciała bliskich.

Wedle informacji portalu portEl.pl, wstępne ustalenia wskazują na samobójstwo rozszerzone.

Potrzebujesz pomocy?

Po natychmiastową interwencję kryzysową, kiedy występuje zagrożenie życia, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.