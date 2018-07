Trąba powietrzna przeszła przez Stare Jabłonki. Powalone zostało 13 hektarów lasu

ar.co 2 godziny temu Oceniono 19 razy 7

"Usuwanie skutków trąby powietrznej i porządkowanie terenu może potrwać do końca roku."

Eeee, jakie tam usuwanie skutków? Przecież to tylko trochę liści do pozamiatania, jak powiedział pisowski urzędas w zeszłym roku w znacznie gorszej sytuacji.