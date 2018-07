izbkp godzinę temu Oceniono 9 razy -1

Co ma wiek do zapieprzania? Jeśli kogoś za młodu nie utemperują to będzie też zapieprzał samochodem, kiedy sam będzie w średnim wieku i będzie też zapieprzał samochodem kiedy sam będzie stary... Wystarczy stanąć obok dowolnej drogi krajowej w Polsce. Jeżeli nie ma na niej korka - to widać wyraźnie, że nawet jeśli trafi się ktoś kto przestrzega kodeksowej prędkości - to taki ktoś na tle innych kierowców wygląda jak zawalidroga...