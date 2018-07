Uwaga, z powodu ulew w Tatrach zamknięto popularne szlaki. "Apel: To bardzo niebezpieczne!"

kato-rznik pół godziny temu Oceniono 8 razy -4

"Zamykanie szlaków" uważam za biurokratyczny i czysto teoretyczny nonsens. "Ostrzeżenia przed niebezpieczeńśtwem" to co innego. Nikt nie może mi zabronić dostępu do natury, która jest własnością wszystkich. Ja sam oceniam stopień bezpieczeństwa, moje przygotowanie i możliwości, po czym podejmuję decyzję, czy idę, czy nie. Jeżeli coś mi się stanie, to jest moja osobista sprawa. To samo dotyczy np. "zakazów kąpieli" itp.

I jeszcze jedno: Nie istnieje coś takiego jak szlak "niemożliwy do przejścia".