Pogoda. To nie koniec ulew i burz, możliwe powodzie. IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia

robertolewniczak 17 minut temu Oceniono 4 razy 2

Jak się okazuje modlitwa przynosi odwrotny skutek,nawet Bóg się kapnął że pisuardesi modlą się fałszywie,zrobił Im na złość,teraz pomódlcie się o susze i rozum,pewnikiem Was wysłucha.A co na to kieckowi ?.