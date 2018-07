Pijana 38-latka wbiła się w barierki i dachowała. W środku troje dzieci, w tym niemowlę

szabepio pół godziny temu Oceniono 15 razy 7

Czyli z 500 plus pozyskiwała 1500zł miesiecznie. Dziennie na picie miała 50zł. Nie jeden moglby jej pozazdrościć. Ciekawe czy tak pijąc podobnie jak 80% beneficjentów tego programu (tak 80% nie oszukujmy się, potwierdzi to kazdy osiedlowy sklep) pojdzie zaglosowac na pis. Ta paniusia zajmuje sie tzw godnym zyciem i wychowuje dzieci. Pis jej to dał. Dal jej godne zycie. Ona wstala z kolan. Hi hi teraz godnie pije bo nie za pozyczone pieniądze tylko za pieniądze ciezko pracujących ludzi i okradanych emerytów chorych niepelnosprawnych. I takich przypadków są miliony!!!!!