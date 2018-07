Po suszy powódź? Alarmująco rośnie poziom rzek. IMGW: stany ostrzegawcze w sześciu województwach

druit pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

to wlasnie kuriozum polskie. a szczegolnie rolnicy sa zabawni. miast zadbac o zbiorniki retencyjne, o lasy ktore sa zdolne do kumulowania wody... to robi sie wszystko co tylko mozliwe aby caly teren polski nie byl odporny na okresowe i cyklincze opady i okresy wyzszych temperatur. politykierzy sa za to odpowiedzialni. urzedasy ktorzy nic z tym nie robia. sami rolnicy ktorzy powinni inwestowac w zabezpieczenia swoich upraw zarowno przed upalami jak i przed mrozami. wszedzie na swiecie rolnicy dbaja o to wszystko sami. tylko nie u nas! a pozniej - dajcie nam, zagwarantujcie nam... wyjdzcie z kolchoznianego myslenia i zacznijcie myslec jak kazdy biznesmen.