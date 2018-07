W kampanii grała ofiarę wypadku, później zginęła na motocyklu. Jest akt oskarżenia w sprawie

glencok 3 godziny temu Oceniono 37 razy 19

waclawbuclaw: mieszkam przy drodze wlotowej do dużego miasta. Dwa pasy w każdą strone długi odcinek ale od samego początku jest 50-tka bo od razu tu są wjazdy na posesje, przejście dla pieszych potem kawałek prostej i 40-stka bo jest podwójne skrzyżowanie z dwoma przejściami i zatoczką autobusową. "Puszkarze" nie jeżdżą wolno, jeżdżą jak typowe polaczki co to przepisów przestrzegają dopiero jak wyjadą na cywilizowany zachód bo tam i drogówki sporo i mandaty tak wysoko pomyślane żeby kierowcy nie zabijali się na drogach tylko żeby ich odstraszyć od łamania prawa. Ale to co wyprawiają tacy jak ty na motorkach to już jest zupełny psychiatryk. Jazda 80-100km/h to większość, najwięksi idioci to pewnie okolice 150. I teraz wszyscy mają uważać na takich pomyleńców, żeby przy każdym ruchu kierownicą patrzeć w lusterka? Jak jadę 50-60 to w zasadzie powinienem mieć to gdzieś, bo na lewym pasie nie powinno nikogo być kto wyjeżdżą zza mnie. Ale wiem że mieszkam na dzikim wschodzie więc zawsze spojrzę za ramię jak zmieniam pas. Do tego te wasze burackie tłumiki żeby cała okolica słyszała że osioł sobie motor kupił. szczególnie w nocy się o was myśli same przekleństwa jak w zupełnej ciszy rozedrze się takie g.wno. Nie mówię że wszyscy motocykliści są tacy sami, może 20-30% z was to normalni kulturalni ludzie którzy jeżdżą na motorach i tyle. Jadą na maszynie z dużym silnikiem i jakimś cudem nie słychać ich dużo bardziej niż trochę głośniejszego samochodu, wiedzą że nie pakuje się między dwa jadące obok auta bo zwykłe ominiecie studzienki przez jedno z ich może się skończyć tragicznie. Więc przestań wymyślać bo procentowo najgorzej na drogach zachowują się motocykliści.

PS to nie jest komentarz do tego wypadku. Nie znam tematu, nie znałem tej kobiety żeby o niej pisać. Wygląda że błąd kierowcy kosztował ją życie. Kondolencje dla rodziny.