Do pożaru doszło ponad dwa miesiące temu. Ogień został podłożony 16 maja wieczorem w drewnianym budynku, który należy do kobiety mieszkającej w Murzasichle. Spłonęło jedynie poddasze, a straty wyceniono na 80 tys. złotych – podaje TVP Info.

Zatrzymanie recydywisty

Policja zatrzymała sprawcę już po kilku godzinach. Jarosław B. przyznał się do winy. Ogień podłożył za pomocą zapalonej świecy, którą wetknął w tkaniny. Dodał, że dokonując tego przestępstwa chciał po prostu wrócić do więzienia, które „traktuje jak prawdziwy dom”. W czasie śledztwa kilka razy zmienił swoje zeznania. W końcu akt oskarżenia przeciwko podpalaczowi trafił do sądu na początku tego miesiąca.