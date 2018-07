Izraelskie media o Makowskim ze "Studio YaYo". Zdziwienie, że otrzymał odznaczenie od Glińskiego

ryslew2061 2 godziny temu Oceniono 40 razy 24

Watek izraelski to jedno, ale że taka niesamowita miernota otrzymuje jakąkolwiek nagrodę, to nawet nie skandal, lecz absurd. Pomyślałby człowiek - ot, marny minister nagradza równego sobie marnego klauna. Ale Gliński, choć marny, aż tak marny to nie jest - on po prostu wypełnia zlecenie polityczne - trza tam tego..., no jak mu?... no tego od Jajo,... aha, Makoski! Wiecie ..., tego ..., nagrodzić, ... bo to nasz człowiek, i Pietrzak Janek kazał..., dajcie mu jakąś blachę czy cós.