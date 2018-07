Nelson Mandela miałby dziś sto lat. Rocznica urodzin wojownika przeciwko segregacji rasowej

janek58kos 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Wielu kolorowych w RPA chcialoby ,aby byl apartheid, bo zapewnial bezpieczenstwo ,pewnosc jutra ,bez przestepczosci i gwaltow ,a RPA bylo jednym z najbogatszych krajow swiata ,do ktorego podazali czarni nielegalni ,imigranci ,szukajac lepszego zycia.Jak to jest ,ze czarni ze wszystkich krajow Afryki marzyli ,aby dostac sie do RPA ,a tam byla ta wstretna,straszliwa segregacja rasowa ? I jak to jest ,ze czarni mogli konczyc studia i pracowac , gdy wokol krolowal ten straszliwy apartheid ? I jak to jest ,ze w tym rasistowskim kraju ,czarny wiezien mogl sobie ,ot tak,postanowic,ze pozostaje w wiezieniu,mimo ze zlagodzono mu kare ? I dlaczego swiat spokojnie patrzy ,jak trwa holokaust bialych Afrykanerow ,ktorych rodziny zamieszkuja RPA od wielu pokolen ? I dlaczego czarny rasizm i zabijanie bialych ma byc czyms lepszym od apartheidu ?