Program za miliardy zł spowolnił, wojsko sięga po zapasy na czas wojny. Wrócą hełmy "orzeszki"

Nowy sprzęt i wyposażenie dla polskiej armii to temat rzeka, głównie za sprawą opóźnień w jego dostawach. Niedawno "Rzeczpospolita" opisywała, że nowe rakiety Piorun dla wojska wybuchały podczas testów, przez co nie trafiły do żołnierzy. Ten sam dziennik opisywał, że czołgi T-72 wracają do służby.

Teraz "Rzeczpospolita" ujawnia, że program "Tytan" (wystartował w 2014 roku, miał kosztować maksymalnie 5 miliardów złotych), w ramach którego polscy żołnierze mieli otrzymać nowe wyposażenie i umundurowanie (np. sensory badające stan zdrowia), znacząco spowolnił. Ponieważ nowoczesnego sprzętu nie ma, armia - według gazety - ma sięgać po naprawdę ostateczne rozwiązania.

Według "Rz" wojsko w tej chwili wykorzystuje zapasy przewidziane na czas wojny, by umundurować żołnierzy. Z powodu niedostatków do odnowy przeznaczono 14 tys. stalowych hełmów (wzór 67), tzw. orzeszków.

Żołnierz w hełmie typu 'orzeszek' Ministerstwo Obrony Narodowej

W świetle tych niedoborów (zwłaszcza mundurów) MON zapowiada natomiast kolejne przetargi na mundury polowe dla żołnierzy (jedna umowa na 100 tys. kompletów została już zawarta).

Szczerski: Prezydent ogłosi ważne decyzje ws. wyposażenia dla wojska

Także na łamach "Rz" Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, ujawnił, że prezydent Andrzej Duda w ciągu 4-6 tygodni ma ogłosić, jaki sprzęt Polska miałaby kupić od Amerykanów, ale nie tylko.

To są sprawy poufne, ale mogę powiedzieć, że prezydent ogłosi w tej sprawie ważne decyzje w ciągu 4–6 tygodni. Będą dotyczyły przynajmniej dwóch obszarów wyposażenia wojska. I nie chodzi wyłącznie o kontrakty amerykańskie

- mówił prezydencki minister.

