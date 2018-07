Pogoda w środę: intensywne opady deszczu z burzami. Najgorzej będzie na południu

Pogoda w środę będzie deszczowa i burzowa. IMGW wydało we wtorek prognozy zagrożeń I stopnia na środę związane z intensywnymi opadami deszczu i burzami w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i łódzkim, a ostrzeżenia I stopnia związane z tylko z deszczem dla lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Prognozy II stopnia - poważniejsze - dotyczą województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Pogoda w środę. Burze z gradem

Według synoptyków poza zachodnimi i południowymi województwami w pozostałych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i miejscami burze, także te z gradem. Najsłabiej ma padać w woj. warmińsko-mazurskim i woj. podlaskim.

Na pogodowej mapie Windy.com możecie zobaczyć, że temperatura w Polsce będzie oscylować w okolicy 20 st. C. Najcieplej ma być na północnym-wschodzie kraju, gdzie zbliży się do 30 st. Jak podaje IMGW, słupki rtęci wskazywać będą ok. 19-23 stopnie Celsjusza w województwach na południu, na zachodzie i północy, ok. 25 stopni w centrum, a w północno-wschodniej części nawet 28 stopni.

Jeśli jesteś bardziej wymagającym czytelnikiem? Musisz wypróbować nasz nowy newsletter >>>