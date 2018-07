Policja znalazła tony nadpalonych dokumentów w pustostanie. To m.in. akta i karty wyborcze

Warszawska policja poinformowała na Twitterze, że funkcjonariusze zabezpieczyli "kilka ton dokumentów (między innymi sądowych)". Znaleziono je w pustostanie po gospodarstwie rolnym w miejscowości Gołaszew na obrzeżach Warszawy.

Oględziny dokumentów będą przeprowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie - podała policja.

Wśród nadpalonych i spalonych dokumentów są m.in. akta postępowań cywilnych sądu w Wołominie i karty do głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu - podaje RMF FM. Dokumenty znaleziono w poniedziałek i przetransportowano do komendy.

Policja i prokuratura będą sprawdzać, jak dokumenty znalazły się w pustostanie i kto za nie odpowiadał.