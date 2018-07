Pogoda na dzisiaj to przede wszystkim lokalnie występujące burze i deszcz. Opady mogą wynieść do nawet 30 l/mkw. Najcieplej będzie w południowej Polsce, gdzie termometry wskażą do 24 stop. C. Na terenie Warmii i Mazur prawdopodobnie spadnie grad. W województwie pomorskim wiatr zawieje z prędkością do 80 km/h.

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami

IMGW wydało na dzisiaj ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami. Aktualne alerty obejmują następujące województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

mazowieckie,

podlaskie,

łódzkie,

lubelskie,

świętokrzyskie,

śląskie,

małopolskie.

Pogoda i ostrzeżenia na środę

Burzowa pogoda utrzyma się przez co najmniej dobę. Jutro prognozowane są zagrożenia meteorologiczne na terenie całej Polski za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Są to alerty I stopnia związane z intensywnymi opadami deszczu i burzami. W województwie mazowieckim i lubelskim może dojść nawet do zagrożenia stopnia II spowodowanego burzami z gradem. Przewiduje się opady deszczu w ilości od 25 do 40 l/mkw.

Pogoda i ostrzeżenia na czwartek

Pogoda w czwartek będzie zdecydowanie cieplejsza. Termometry mogą wskazać nawet 27 stop. C. we wschodniej części Polski. Tego dnia również prognozowane są zagrożenia meteorologiczne I stopnia w związku z burzami z gradem dla województwa mazowieckiego i dla województwa lubelskiego.