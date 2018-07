Pogoda na wtorek. Deszcze i burze w całej Polsce, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Pogoda we wtorek w całej Polsce będzie deszczowa. Burze i opady były prognozowane już na noc z poniedziałku na wtorek. Od rana możliwe są przelotne deszcze w całej Polsce. W centrum będzie padać mocniej.

W ciągu dnia pojawią się lokalne burze, a po południu w okolicach Bydgoszczy, Łodzi i Białegostoku możliwe są ulewy. Będzie towarzyszyć im silny wiatr. W ciągu dnia jego prędkość wyniesie ok. 20 km/h, w porywach do ok. 45 km/h. W czasie burz wiatr lokalnie może być jeszcze silniejszy.

Temperatury wyniosą od 18-20 stopni Celsjusza rano, przez 22-24 w ciągu dnia, do 16-17 stopni w nocy z wtorku na środę.

Zobacz prognozę opadów na interaktywnej mapie:

IMGW ostrzega przed burzami

IMGW prognozuje, że w praktycznie całej Polsce obowiązywać będzie alert pogodowy pierwszego stopnia. W zależności od regionu ostrzeżenia mają dotyczy,ć burz, gradu oraz ulew.

W woj. opolskim spodziewany jest alert drugiego stopnia z powodu intensywnych opadów. Synoptycy spodziewają się, że może tam spaść do 55 mm deszczu.