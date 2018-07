Kobieta w ciężkim stanie leżała na jezdni pod Grudziądzem. Nie wiadomo, kim jest

sawicki.wroc przed chwilą 0

No cóż witamy w Polsce.

Oczywiście pozornie to nie ma żadnego związku ale niestety analogie nasuwają się same. Wokół ostatniej awantury o wiadoma ustawę w prasie Izraelskiej pojawiły się już dawno nie słyszane opinie że polakom to jednak mimo wszystko nie wolno ufać.

To bardzo przykre. Niestety Żydzi aż nadto dobrze pamiętają tą straszną zimną obojętność Polaków na tragedię swojego narodu w trakcie ostatniej wojny. Kto nie wydawał tych nieszczęśnikow w łapy Gestapo w najlepszym przypadku odwracal głowę.

A co to ma wspólnego z tą sprawą. Niestety bardzo dużo. Ktoś potrącił tą dziewczynę i z zimną obojętnością uciekł. To takie polskie prawda?