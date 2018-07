Uwaga! Ostrzeżenia przed burzami obowiązują niemal dla całej Polski. Możliwe podtopienia [POGODA]

Pogoda na najbliższe dni. Uwaga na gwałtowne burze

W najbliższych dniach pogoda nie będzie dla nas łaskawa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na poniedziałkowy wieczór dla 12, a na wtorek aż dla 14 województw. Burze, a nawet burze z gradem, mogą pojawić się niemal w całej Polsce - na Kujawach i Pomorzu, na Mazurach i Warmii, a także na Podlasiu, Mazowszu, na Ziemi Łódzkiej i na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Jedynym województwem, które nie zostało objęte ostrzeżeniem IMGW we wtorek jest województwo lubuskie.

Pogoda. Gwałtowne burze przetoczą się niemal przez cały kraj Fot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

Pogoda. Z każdym dniem ładniej, ale nadal burzowo

Podobnie będzie w środę, choć teren nieobjęty ostrzeżeniem pogodowym będzie trochę większy - o gwałtowne wyładowania atmosferyczne nie będą musieli się martwić mieszkańcy województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodnio-pomorskiego.

W środę na Mazowszu i Lubelszczyźnie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia, co oznacza wystąpienie zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. "Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - podaje IMGW.

Na północnym-wschodzie i wschodzie kraju burzowo będzie aż do czwartku – 19 lipca zagrożone burzami będą przede wszystkim województwa mazowieckie i lubelskie.

Pogoda. Ze względu na intensywne opady deszczu i burze niebezpiecznie podnosi się poziom niektórych rzek Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Do tego we wschodniej części kraju wysokie temperatury mimo chmur. Na Mazowszu w czwartek 27 stopni, a w Białymstoku w piątek nawet do 29 stopni. Poprawa pogody dopiero od soboty - synoptycy zapowiadają dużo słońca i temperatury w całym kraju wyrównane: od 23 do 26 stopni.

Burze i powodzie na Podkarpaciu. Wisłoka, San i Wisłok mogą wylewać

W czasie burz może spaść do 25 mm wody, a lokalnie nawet więcej. Na Mazowszu na przykład w czwartek w trakcie burz może spaść nawet 40 mm wody na metr. Tak intensywne opady mogą być przyczyną podtopień. Oprócz ostrzeżeń o intensywnych opadach IMGW wydało komunikat hydrologiczny dla Podkarpacia. W zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka obowiązują podwyższone stany wody. W trzech miejscach woda przekroczyła stany alarmowe.

