Wszedł do parafii, przeżegnał się, a po chwili ukradł figurę Jezusa. Zabrał też dwie świece

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna najpierw wszedł przez okno do salki katechetycznej i zdjął z krzyża figurkę Jezusa. Chwilę później przeniósł się do kaplicy kościelnej, skąd zabrał dwie świece. Wartość skradzionego mienia to 700 złotych.

Opublikowane przez policję nagranie pochodzi z monitoringu kaplicy. Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z Katowic pod numerami tel. 32 200 2555, 32 200 2489 lub 112. Informacje można również przesłać na adres ppm@katowice.ka.policja.gov.pl. Policja gwarantuje anonimowość.

