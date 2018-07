Lublin: Zderzenie osobówki z busem. Samochód w drzazgach, 10 rannych w szpitalu

Lublin. Chevrolet zderzył się z busem, rozpadł się na dwie części

Do wypadku w alei Witosa w Lublinie doszło około godziny 13.00. Samochód osobowy marki chevrolet, jadąc od strony Świdnika, zderzył się z jadącym z naprzeciwka busem pasażerskim. Jak ustalili funkcjonariusze policji, kierowca samochodu stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez pas zieleni i zderzył się z busem, który jechał w przeciwnym kierunku.

Według wstępnych ustaleń, kierowca samochodu osobowego jechał znacznie za szybko. - Siła uderzenia była tak silna, że w wyniku zderzenia oderwała się tylna część Chevroleta - komentuje to zdarzenie podkomisarz Anna Kamola z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wypadek w Lublinie, ul. Witosa. 10 rannych w szpitalu www.lubelska.policja.gov.pl

Zderzenie Chevroleta z busem. Dwóch kierowców i ośmiu pasażerów w szpitalu

W czasie wypadku w busem jechało dziewięciu pasażerów oraz kierowca. Do pobliskiego szpitala przewieziono zarówno kierowcę samochodu, jak i kierowcę busa oraz ośmiu pasażerów, którzy jechali busem do Hrubieszowa. W związku z wypadkiem, droga na której doszło do zderzenia została zablokowana.

Ruch drogowy został zatrzymany w obu kierunkach, a uczestnicy ruchu drogowego muszą korzystać z przygotowanych objazdów - kierowcy jadący od strony Świdnika muszą wjechać na wiadukt przy Makro, a ci zmierzający od centrum na wiadukt w ul. Łęczyńską. Na miejscu wciąż pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego.

Lublin. Zderzenie samochodu osobowego i busa na ul. Witosa www.lubelska.policja.gov.pl

