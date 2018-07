Niedziele handlowe lipiec 2018. Czy 22 lipca sklepy będą otwarte? Biedronka, Tesco, Lidl

justsaying 8 minut temu 0

Ale nam PIS spieprzyl Niedziele. Zamiast wypoczywać będziemy liczyć, czy ta Niedziela handlowa? A może jednak? O jedna rzecz więcej mam do myślenia, a tak chciałem żeby nie myśleć. Dziękujemy ci PiS mordo, za to ze prawo podatkowe psujecie i nowe podatki oddajecie, za to ze łatwa ręka potraficie ciężko zarobione pieniądze Polaków podarować pasożytom kościelnym, szczególnie uwielbianym Ojcem Tadeuszem zwanym Rydzykiem. Za spieprzenie sądów ustawami sprzecznymi z konstytucja, za marnotrawienie pieniędzy podatnika w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej, za dawanie sobie premii bo nikt oprócz was ciężko pracuje i tylko wam się należy. Za powołanie anachronicznej Obrony Terytorialnej która to generuje dodatkowe koszty utrzymania i zabiera pieniądze na zakupienie uzbrojenia tak potrzebnemu wojsku. Za wspaniała dyplomację z której przez wasza głupotę musieliście wydać pieniądze na nowe muzea żydowskie żeby zamknąć mordy Izraelczyków, Żydów na świecie bo wasza dyplomacja doprowadziła do otwartego oskarżania Polaków o ludobójstwo i antysemityzm. Dziękujemy ci PiS za wystawienie wspaniałej kandydatury na prezydenta. Dzięki waszym zabiegom wybraliśmy wam prezydenta notariusza którego tak potrzebowaliscie do swoich niecnych celów. Wszystko co najlepsze jest wasza zasługa. Nie ma to jak PIS, czego się nie dotkną to spie....