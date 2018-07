- Zawrzało w szeregach policjantów i innych funkcjonariuszy. Takiej determinacji w służbach nie było nigdy - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Naprawdę muszę czasami chłodzić te rozgrzane głowy. Sam nie sądziłem, że sprawa przybierze taki obrót i po stronie funkcjonariuszy będzie aż tak wielka determinacja, żeby wreszcie poprawić sytuację służb mundurowych

– dodaje.

Nadgodziny, podwyżki, emerytura

Czego oczekują protestujący? Przede wszystkim podwyżki płac (650 zł od stycznia 2019 roku, 500 zł w kolejnym roku) i powrotu do dawnego systemu emerytalnego, który umożliwiał odejście ze służby po 15 latach pracy. Inne punkty sformułowanej przez pracowników służb mundurowych listy postulatów to waloryzacja wynagrodzeń w ich sektorze, powrót do wypłacania 100 proc. wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego oraz płatne nadgodziny. Żądania jeszcze w marcu trafiły do ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz finansów.

Kolejne miesiące nie przyniosły jednak przełomu w rozmowach między związkowcami i MSWiA. Nie pomogło nawet to, że pracownicy „mundurówki” poczynili pewne ustępstwa – w przypadku emerytur zgodzili się na pozostawienie 25-letniego stażu pracy, ale przy jednoczesnym zniesieniu cezury wiekowej (55 lat), po spełnieniu której nabywa się prawa do pobierania świadczenia.

Służby mundurowe prawnie nie mają możliwości strajku, więc protest jest de facto jedynym narzędziem, z którego możemy skorzystać

– wyjaśnia przewodniczący Jankowski.

Zaznacza jednak, że mimo rozpoczęcia akcji protestacyjnej Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych (FZZSM) jest gotowa do rozmów z rządem i liczy, że szybko do nich dojdzie. Także rządzący deklarują chęć osiągnięcia porozumienia. „Rozmawiamy szczerze i na argumenty, wiele z tych argumentów przedstawianych przez przedstawicieli związków zawodowych uważam za zasadne” – napisał niedawno na swoim profilu na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński. „Liczę, że znajdziemy drogę do racjonalnego porozumienia” – dodał.

„Dwójka” na rękę

Protest służb mundurowych ma przyjąć formę tzw. strajku włoskiego. Przed kilkoma dniami na łamach „Dziennika Polskiego” opowiadał o tym Marcin Kolasa, przewodniczący FZZSM. - Rada zarekomendowała funkcjonariuszom w pierwszej kolejności oflagowanie jednostek i pojazdów oraz stosowanie, tam gdzie jest to możliwe, pouczeń zamiast mandatów karnych. Przygotowane są dalsze działania, ale będą wprowadzane w zależności od stanu rozmów – zapowiadał.

Podobne działania planują podjąć także Służba Więzienna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Służba Celno-Skarbowa. Zamysł jest prosty: mniejsze wpływy do budżetu z tytułu mandatów mają szybciej skłonić rząd do zaakceptowania postulatów związkowców.

Pracownik dyskontu zarabia więcej niż funkcjonariusz, narażający życie. Federacja nie może się na to godzić

– mówił jeszcze w marcu przewodniczący Kolasa.

Pensje w policji faktycznie nie należą do wysokich. Cytowany przez OKO.press podinsp. Andrzej Szary, przewodniczący wielkopolskiego NSZZ Policjantów, mówi, że początkujący funkcjonariusz otrzymuje ok. 2 tys. zł „na rękę”. Jednak nawet policjant o dużym stażu pracy nie może liczyć na wielkie pieniądze – z danych Komendy Głównej Policji wynika, że to ok 3-3,4 tys. zł „na rękę”. Do tego dochodzą premie i „trzynastki”, ale trudno uznać je za stałe i pewne źródło dochodu.

Paranoja, która zniechęca

Jednak nie tylko kwestie finansowe czy socjalne są dla protestujących istotne. Biorących udział w akcji protestacyjnej policjantów niepokoi sytuacja ich formacji i brak widoków na jej szybką poprawę. Skarżą się m.in. na olbrzymią presję na jak najlepsze statystyki. Negatywne skutki takiego podejścia opisało niedawno OKO.press – w dochodzeniówce policjant ma w tym samym czasie przypisanych nawet 20-30 spraw. Efekt jest łatwy do przewidzenia – fizycznie nie ma możliwości zająć się nimi należycie, dlatego wiele z nich umarzanych jest niemal na starcie.

Pod koniec roku należy 'wyczyścić się' ze wszystkich spraw. Oznacza to, że do 31 grudnia wszystkie sprawy niewykryte są umarzane

– opowiadał dziennikarce OKO.press emerytowany policjant z województwa dolnośląskiego. – Na nowy rok przerzuca się tylko sprawy wykryte – czyli takie, gdzie jest ustalony sprawca, są mu przedstawione zarzuty i można sporządzić akt oskarżenia. Wszystko po to, żeby na początku stycznia była „górka”. Każdy rok porównywany jest do poprzedniego. Jeśli komendant w poprzednim roku miał w styczniu wykrywalność powyżej 70 proc., a w kolejnym ma tylko 55 proc., to straci premię. Paranoja. Zawsze tak było. I to ludzi zniechęca – relacjonuje.

Innym palącym problemem policji, na który funkcjonariusze narzekają od dawna, jest brak rąk do pracy. W całym kraju jest obecnie ok. 100 tys. policjantów. Brakuje aż 6 tys. osób. Tylko w garnizonie warszawskim potrzebnych jest 800 funkcjonariuszy. A to i tak stan na koniec grudnia 2017 roku, już po przeprowadzonym naborze.

Zdaniem związkowców, bez szybkich działań władz sytuacja polskiej policji będzie się szybko pogarszać. A to zagrożenie nie tylko dla rządzących, ale przede wszystkim dla obywateli. – Jeśli ten rząd dba o obywateli tak, jak stale deklaruje, to musi także zadbać o bezpieczeństwo ich życia. Do tego, bez dwóch zdań, potrzebne są sprawne i dobrze wynagradzane służby – ocenia Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.