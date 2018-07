Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenia dla połowy kraju. Niż "Helena" nadciąga nad Polskę

Burze wystąpią dziś głównie we wschodniej części Polski. Obowiązujące komunikaty ostrzegawcze I stopnia oznaczają, że „przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”. IMGW zaleca ostrożność, a także śledzenie prognoz pogodowych.

Burze. Gdzie się pojawią?

Najsilniejsze burze prognozuje się w rejonie Warmii i Mazur. Tam też może spaść grad. Ostrzeżenia I stopnia przed deszczem i burzami obejmą dzisiaj siedem województw:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie,

świętokrzyskie

podkarpackie,

małopolskie.

Komunikaty obowiązują do północy. Burzową i deszczową pogodę sprowadzi do Polski niż "Helena", który nadciąga do Polski z Ukrainy. IMGW wydało ostrzeżenia również i na kolejne dni.

Burze. Ostrzeżenia we wtorek

Gwałtowna pogoda ma się utrzymać do czwartku. Burzowy front nie opuści wschodniej części naszego kraju. IMGW planuje we wtorek wydać ostrzeżenia I stopnia związane z intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem dla województw takich jak:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie,

łódzkie,

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie.

Na wtorek prognozowane jest również wydanie komunikatów ostrzegawczych II stopnia dla województwa śląskiego i małopolskiego. Oznacza to, że przewiduje się „duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”. IMGW zaleca, abyśmy tego dnia przestrzegali zaleceń wydanych przez służby ratownicze. Koniecznie należy też dostosować swoje plany do aury za oknem.

Burze w środę

Na środę IMGW wydało komunikaty I stopnia ostrzegające przed deszczem i burzami dla województwa:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

