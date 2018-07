19-latek wjechał w grupę pieszych w Koryczanach. Nie żyje 13-letnia dziewczynka

komentarzmoj godzinę temu Oceniono 6 razy 2

Piesi szli zgodnie z przepisami, lewą stroną drogi.



OK, lewą stroną drogi. A czy mieli na sobie jakiekolwiek elementy odblaskowe, najlepiej kamizelki? Taka kamizelka czy odblaskowa nakładka na plecak naprawdę kosztuje grosze (3-5 zł), a może (może, a nie musi!) uratować życie.

Tak, wiem, że w tym przypadku teoretycznie samochód i piesi byli na przeciwnych pasach dogi (samochód po prawej, piesi po lewej), ale samochód mógł jechać bardziej środkiem, piesi też mogli iść nie gęsiego, tylko grupą po drodze - jak to ludzie wracający z imprezy, i w tym momencie widoczność w kamizelce jednak jest o niebo lepsza.

Współczuję wszystkim, ale sami róbmy co możemy, żeby chronić swoje i cudze życie.