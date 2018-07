Szczecin: wyciekły dane o tajnych współpracownikach policji. Podejrzany były pracownik cywilny

Policyjne dokumenty odnaleziono w jednym z hoteli w Szczecinie. Chodzi o kilkaset stron, oznaczonych jako „tajne” i „ściśle tajne”. Są to meldunki informatorów i współpracowników, które pozwalają ich zidentyfikować - podaje tvn24.pl, powołując się na informacje od jednego z prokuratorów. Dokumenty dotyczą lat 2002-2009.



- Niejedna osoba jeszcze odsiaduje wyroki dzięki ich informacjom - powiedział informator z prokuratury w rozmowie z tvn24.pl.

Szczecin: wyciekły dane o tajnych współpracownikach policji

Dokumenty oznaczone jako „tajne” i „ściśle tajne” powinny być odpowiednio zabezpieczone. Każda osoba, która ma do nich wgląd, musi parafować, że je widziała - po to, by w razie czego można było odtworzyć, kto te informacje nielegalnie ujawnił.

Portal tvn24.pl potwierdził przeciek w biurze prasowym Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Podkomisarz Mirosława Rudzińska ze szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej Policji potwierdziła, że trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Prowadzi je Komenda Miejska Policji w Szczecinie pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej. Sprawą zajęła się także prokuratura.

O wyniesienie dokumentów podejrzany jest były pracownik cywilny, który pracował w KMP w Szczecinie, a następnie w jednym z komisariatów. Mężczyzna został zwolniony z pracy w grudniu 2017 roku. Dokumenty odnaleziono w hotelu policyjnym, w którym do tego czasu mieszkał. Jak informuje tvn24.pl, wedle śledczych mężczyzna mógł wynieść dokumenty po to, by następnie sprzedać je grupom przestępczym.



