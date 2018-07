Gdańsk: W południe był tak pijany, że się przewracał. Wszedł do morza i nie chciał wyjść

jottsp pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

pijany w wodzie to pewny wypadek i chwala ratownikom ze mu pomogli przezyc mimo ze nie chcial. Ale co do zanieczyszczenia parafina to sprawa chyba juz trwa od tygodnia (w okolicach Leby) i w dlaszym ciagu nie ma wynikow badan??? Sama parafina nie jest trujaca, jest najcizesza frakcja paliwa ze statkow i szkodliwe dla zdrowia moga byc inne skadniki tego paliwa. Wiekszosc tych skladnikow zapewne rozpuscila sie w wodzie morskiej ale czesc moze ybc "uwieziona" w parafinie. Zbadanie tego nie powinno zajac wiecj jak 8 h w normalnym labie i jest obowiazkiem sluzb sprawdzic to szybko i wyni upowszechnic bo ludzi kapia sie na claym wybrzezu a nie tylko na plazach strzezonych. Zamykanie kapielska na kilka dni w oczekiwaniu na wynik to udawanie ze sie cos robi, albo czekanie az problem rozwiaze sie sam.