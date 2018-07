Pogoda w poniedziałek. Opady niemal w całym kraju i burze z gradem. IMGW ostrzega

Pogoda w poniedziałek będzie spokojna tylko dla zachodniej części kraju. Niemal w całym kraju za to będzie padało.

Pogoda w poniedziałek. Deszcz, zachmurzenie i burze z gradem

Synoptycy z IMGW przewidują, że pogoda w poniedziałek przyniesie spore zachmurzenie (choć z większymi rozpogodzeniami), przelotne opady deszczu i burze - w niektórych miejscach z gradem. Na to ostatnie zjawisko powinni przygotować się przede wszystkim mieszkańcy województw mazowieckiego i lubelskiego. Deszcz intensywnie popada w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Pogoda na lipiec. Cykloniczny wir zepsuje wakacje: Burze, deszcze i grad >>>

W związku z burzami IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw poza zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

Aktualną pogodę możesz obserwować na interaktywnej mapie:

Pogoda w poniedziałek. 26 stopni na północnym wschodnie

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na południu do 26°C na północnym wschodzie, miejscami na terenach podgórskich i wybrzeżu od 17°C do 20°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 75 km/h.