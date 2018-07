"DGP": Sędzia Józef Iwulski orzekał w sprawach opozycji w PRL. "Nie mam nic na sumieniu"

Do tej pory sędzia przyznawał się do jednej takiej sprawy - działaczy Konfederacji Polski Niepodległe. Józef Iwulski, który kieruje pracami Sądu Najwyższego podczas nieobecności Małgorzaty Gersdorf, miał wówczas złożyć zdanie odrębne do skazującego wyroku.

Siedem wyroków na opozycji

Jak pisze w wydaniu internetowym "Dziennik Gazeta Prawna", z akt wynika, że sędzia miał uczestniczyć w wydaniu siedmiu wyroków, w których za działalność opozycyjną sądzono 16 osób, 13 skazano na kary więzienia, z czego 9 dostało wyroki w zawieszeniu. Sędzia poza jedną sprawą innych nie pamięta. Tłumaczy, że zgadzając się na nie liczył, że zostaną zmniejszone na mocy amnestii.

Z ustaleń "DGP" wynika, że ówczesny sędzia sądu rejonowego w Krakowie Józef Iwulski został powołany we wrześniu 1982 roku do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie w stopniu podporucznika. Orzekał w nim pół roku do marca 1983. Sprawy polityczne pochodzą z grudnia i stycznia. W trakcie służby Józef Iwulski został awansowany na pełnego porucznika.

To było 36 lat temu, przez tyle lat zachowywałem się nienagannie. Uważam, że także wówczas zachowałem się przyzwoicie, nawet bardzo przyzwoicie. Nie mam nic na sumieniu. Jak były wyroki w zawieszeniu, to było to traktowane jakby to było praktycznie uniewinnienie. Jeśli coś się zdarzało, to - jak mówiłem - zapewne miałem na uwadze, że będzie amnestia

- komentował w rozmowie z "DGP" sędzia Iwulski.

Co zrobi prezydent?

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha pytany przez Dziennik Gazetę Prawną, czy przeszłość w sądownictwie wojskowym PRL będzie rzutować na ocenę prezydenta Andrzeja Dudy, który będzie decydował o tym, czy Józef Iwulski przejdzie w stan spoczynku powiedział: - Prezydent podejmując tę decyzję będzie brał pod uwagę wszystkie znane mu okoliczności także dotyczące postawy etycznej.