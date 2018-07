Sukces studentów z AGH w Stanach Zjednoczonych. Ich Turbulencja druga w konkursie rakietowym

ziggybum godzinę temu Oceniono 13 razy 7

Znamy te konkursy i ich wyniki. Rakieta druga, łazik pierwszy, programiści najlepsi. A potem - albo pracujesz za grosze na konto 70-letniego dziada na uniwersytecie, politechnice, instytucie PAN, albo jedziesz na grancikach NCN, gdzie nawet kichnąć nie można bez tony papierologii - albo idziesz do korpo czy spadasz za granicę. A tam już czekają na takich - po to są te konkursy by ich wybrać i zachęcić.