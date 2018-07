Kierowca bmw uderzył w słup, ale i tak nie dawał za wygraną. Uzbierał 72 punkty karne

Do zdarzenia doszło 11 lipca w Zduńskiej Woli (województwo łódzkie). 27-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego nie zatrzymał się na do kontroli. Samochód marki bmw przykuł uwagę policjantów, ponieważ nie miał tablicy rejestracyjnej. Takie samo auto nie zatrzymało się do kontroli w nocy. Mimo sygnałów dźwiękowych i błyskowym mężczyzna cały czas jechał, w pewnym momencie zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg.

Zduńska Wola. 27-latek pod wpływem amfetaminy i 72 punkty karne

"Kierowca nie zważając na znaki i sygnały drogowe oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego prowadził ryzykowną ucieczkę ulicami Zduńskiej Woli" - czytamy w komunikacie policji.

27-latek, chcąc zgubić pościg, wjechał do miejscowości Beniaminów, gdzie stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w słup energetyczny. Mężczyzna nie dawał za wygraną - opuścił samochód i zaczął uciekać pieszo. Po chwili był już w rękach policji.

Mężczyzna został przebadany na obecność narkotyków, w jego organizmie wykryto amfetaminę. Jak wylicza policja, 27-latek popełnił 13 wykroczeń i dostał 72 punkty karne. Kierowca bmw trafił do policyjnego aresztu. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu 5 lat więzienia, natomiast za jazdę pod wpływem środków odurzających może pójść do więzienia na 2 lata.