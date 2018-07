Niedziele handlowe to już chleb powszedni. Możliwość zakupu w niedzielę dopiero za dwa tygodnie

15 lipca to kolejna z niedziel, w czasie których handel jest zabroniony. Oznacza to, że zamknięte będą przede wszystkim popularne sklepy wielkopowierzchniowe oraz galerie handlowe, w których wielu Polaków lubi spędzać wolny czas. Nie oznacza to jednak, że w niedziele bez handlu nie można kupić niczego. Ustawa o zakazie handlu w niedziele wymienia aż 32 wyjątki od ogólnie przyjętej reguły.

Niedziele handlowe 2018. Gdzie można coś kupić w niedziele bez handlu?

Zakaz handlu w niedziele nie jest zakazem absolutnym. Bez względu na podział na niedziele handlowe i niedziele bez handlu może handlować wiele sklepów, m.in. apteki czy kliniki dla zwierząt. Oprócz tego w niedziele bez handlu mogą być otwarte piekarnie, kwiaciarnie, cukiernie oraz restauracje i kawiarnie. Niedziele niehandlowe nie uprzykrzą życia także turystom – placówki związane z turystyką i rekreacją, takie jak hotele, wypożyczalnie rowerów czy nawet sklepy z pamiątkami mogą być otwarte bez ograniczeń. Podobnie jest z instytucjami kultury, m.in. z muzeami, kinami i teatrami.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Kolejne zmiany już od stycznia

Stosunek ilości niedziel handlowych do niehandlowych zmieni się już niedługo. Do końca tego roku obowiązuje zasada, która mówi, że niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu – w ostatnią i pierwszą niedzielę miesiąca. W kolejnych latach niedziel handlowych będzie coraz mniej. W 2019 roku niedziele handlowe zdarzą się tylko raz w miesiącu, z kolei w 2020 roku tylko siedem razy w ciągu całego roku.